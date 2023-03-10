Общество

Врач предупредил об опасности никак не проявляющего себя смертоносного вируса

Вирус папилломы человека (ВПЧ) провоцирует развитие рака, предупредил онколог, национальный представитель России в Европейском обществе онкологов ENYGO Антон Ильин.

«Вирус папилломы человека коварен. Он может не проявлять себя годами. Большинство носителей ВПЧ даже не знают, что они инфицированы», — отметил онколог.

С момента заражения и до проявления первых признаков присутствия в организме вируса папилломы человека могут пройти десятилетия. Потом ВПЧ может резко проявиться в виде генитальных бородавок или дисплазии шейки матки. Иногда у человека не бывает даже папиллом, и о смертоносном вирусе он узнает, когда ему ставят онкологический диагноз, сказал врач.

Чаще всего ВПЧ провоцирует развитие рака шейки матки, но встречаются и другие виды рака.

«Наличие опасных штаммов — это не приговор, их носители необязательно заболевают. Иначе при такой распространенности вируса мы бы давно вымерли. У большинства людей вирус исчезает сам, примерно за два года организму удается изгнать «захватчика». Однако природный иммунитет к ВПЧ не формируется, и человек может заразиться снова», - заметил он.

Примерно у 10-15% носителей организму не удается избавиться от вирусов, и они оккупируют ткани органов-мишеней, вызывая повреждения, способные переродиться в рак, продолжил онколог. По его словам, в таких случаях эффективных способов полностью избавить организм от вирусов папилломы человека нет. Все рекомендуемые врачами препараты способны лишь приглушить и ослабить вирус и поднять иммунитет так, чтобы ВПЧ не смог «развернуться» во всю ширь.

«Хорошая новость состоит в том, что ВПЧ — это как раз тот случай, когда болезнь легче предупредить, чем вылечить. Прививка, разработанная против онкогенных штаммов этого вируса, действует эффективно. Вопреки мифу, что делать ее можно только до начала половой жизни, врачи рекомендуют прививаться всем, включая тех людей, у кого уже есть вирус», — обнадежил онколог.

Еще один способ профилактики развития болезней из-за ВПЧ — регулярные осмотры у врача. После обнаружения вируса врач с помощью цитологических тестов и кольпоскопии будет регулярно отслеживать состояние тканей шейки матки. Даже если онкогенные штаммы вызвали изменения на раннем этапе, у пациентов есть шанс выздороветь, подвел итоги врач.