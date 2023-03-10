Общество

Александр Котов: Труд работников УИС требует профессионализма и моральных сил

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и от себя лично поздравил работников и ветеранов Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области с профессиональным праздником – Днем работника уголовно-исполнительной системы России.

«Деятельность органов, исполняющих уголовные наказания, имеет важное значение для обеспечения правопорядка, сохранения веры людей в закон и справедливость. Каждый, кто нарушил закон, должен понести заслуженное наказание. Но задача правового государства и зрелого общества – не только справедливо наказать преступника, но и создать достойные условия для содержания осужденных к лишению свободы граждан. В последние годы последовательно реализуется курс на гуманизацию исполнения наказаний, соблюдение прав заключённых, их социальную адаптацию.

Труд сотрудников уголовно-исполнительной системы очень непростой – помимо профессиональных компетенций он требует огромных моральных сил: терпения, самообладания, выдержки, принципиальности и милосердия.

От всей души благодарю всех, кто добросовестно несёт службу и честно выполняет свой долг! Здоровья, удачи и благополучия!» - говорится в тексте поздравления.