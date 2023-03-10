Псковское УМВД ищет кандидата на вакантную должность с зарплатой от 50 тысяч рублей

Управление организации тылового обеспечения Управления МВД России по Псковской области информирует о наличии вакантных должностей.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, вакантна должность начальника отдела организации капитального строительства и капитального ремонта (офицер, старший начальствующий состав).
Требования к кандидатам:
Высшее профильное образование (строительное), стаж работы по специальности не менее 5 лет, не судимые, возраст до 40 лет.
Условия:
График работы: 5/2, с 08.30 ч. до 18.15 ч. (пт. до 17.00 ч.), обед с 12.30 до 14.00 ч.
Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 дней.
Бесплатное медицинское обслуживание, в том числе членов семей.
Возможность выхода на пенсию после 20 лет выслуги (включая армию).
Заработная плата: от 50 000 рублей.
Материальное премирование.
Кроме того, требуется ведущий инженер отдела организации капитального строительства и капитального ремонта.
Требования к кандидатам:
Высшее профильное образование (строительное) и стаж работы по специальности не менее 2 лет, либо среднее профессиональное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
Условия:
График работы: 5/2, с 08.30 ч. до 18.15 ч. (пт. до 17.00 ч.), обед с 12.30 до 14.00 ч.
Оплачиваемый отпуск.
Бесплатное медицинское обслуживание.
Заработная плата: от 19 000 рублей.
Материальное премирование.
Резюме направлять по электронному адресу: uoto777@mail.ru. Контактные телефоны 59-20-18, 59-26-32.