Общество

Коллеги Игоря Прокофьева выразили соболезнования его семье

Коллектив Псковского областного Центра детского и юношеского туризма и экскурсий выразил глубокие соболезнования семье ушедшего из жизни Игоря Прокофьева, более года исполнявшего обязанности директора учреждения.

«В нашем Центре Игорь Владимирович когда-то работал педагогом дополнительного образования, занимался с детьми туризмом. Его воспитанники покоряли горные вершины, сплавлялись по рекам, завоевывали призовые места не только на региональных, но и на Всероссийских соревнованиях, - говорится в сообщении коллег Игоря Прокофьева. - В качестве директора Игорь Владимирович проработал чуть больше года,но успел развернуть активную деятельность по продвижению и развитию детского туризма, заключить соглашения с разными организациями на благо развития туристско-краеведческого направления.

Игоря Владимировича отличала порядочность, доброта, искренность и великодушие. С ним можно было решить любые вопросы. Поддерживал наши самые невероятные и смелые идеи. В коллективе пользовался большим уважением.

Коллектив Центра скорбит и выражает самые глубокие и искренние соболезнования семье.

Прощание состоится 14 марта в 11:00 в Церкви Успения Богородицы с Полонища, (ул.Георгиевская 3)».

Как ранее сообщала Псковская Лента Новостей, 10 марта после продолжительной болезни скончался бывший начальник управления образования администрации города Пскова Игорь Прокофьев. Он прошел большой жизненный путь от учителя до председателя комитета по социальной политике администрации Псковской области, начальника управления образования города Пскова, заместителя начальника управления образования Псковской области.