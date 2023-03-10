Общество

Минтранс предлагает законодательно ограничить время работы таксистов

В Российской трехсторонней комиссии началось обсуждение законопроекта Минтранса об ограничении времени работы таксистов. Как сообщает «Российская газета», предлагается установить, что они могут трудиться не более 12 часов в сутки.

В Минтрансе напоминают, что сейчас осуществлять таксомоторные перевозки могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. А с 1 сентября быть таксистами смогут и самозанятые граждане.

«Понятно, что таксиста машина "кормит". Чем больше заказов и поездок, тем больше выручка. К тому же, как напоминает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, часто при передаче машин в аренду владельцы бизнеса перестают нести ответственность за соблюдение предельного времени работы. Встречается практика, когда работник находится за рулем 12 и более часов ежесуточно. Но постоянное нахождение за рулем очень выматывает», - поясняет издание.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, зачастую водитель в состоянии утомления может не чувствовать усталости под влиянием эмоционального возбуждения, опасности, интереса к выполняемой работе, ответственности, различных психоактивных веществ (кофеин и т.п.), энергетических напитков. «В результате нарушается точность и координация движений, увеличивается время реакции, снижается степень автоматизации навыков, теряется чувство скорости, снижается готовность к действиям при неожиданном изменении дорожной обстановки», - отмечают авторы законопроекта. Для того чтобы защитить таксистов и их пассажиров, и предлагается установить нормы рабочего времени - не более 12 часов в сутки.