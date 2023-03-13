Общество

Собственника почти 200 тысяч рублей ищут в Пскове

Собственника почти 200 тысяч рублей ищут в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском суде.

В Псковский городской суд поступило заявление МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях о признании права собственности на бесхозяйные денежные средства в размере 194 684 рублей. Заявление приняла к производству судья Псковского городского суда Людмила Медончак.

Судебное заседание по делу назначили на 25 апреля в 11:30 минут в помещении Псковского городского суда Псковской области по адресу: Псков, улица Петровская, 24, кабинет 49 (4 этаж).

«В связи с изложенным всем заинтересованным лицам, которые считают себя собственниками данного имущества либо его иными законными владельцами, предлагается обращаться для решения вопроса о его дальнейшей судьбе либо в комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова (во внесудебном порядке), либо в Псковский городской суд Псковской области для участия в рассмотрении заявления», - добавили в суде.