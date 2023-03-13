Общество

Медики перечислили четыре симптома хронического развития рака

В лечении онкозаболеваний ключевую роль играет раннее выявление болезни. По словам медиков из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, обнаружить рак до того, как болезнь начнет прогрессировать, можно по четырем хроническим симптомам.

Медики заявили, что к ним относятся любые боли, которые не проходят в течение двух недель. Также симптомом является постоянный кашель с сухой мокротой. Эти признаки указывают на рак легких, сообщает runews24.

Постоянные головные боли, которые появляются без видимых на то причин, также могут говорить о раке. При этом заглушить боль не удается даже с помощью обезболивающих средств. Кроме того, постоянная усталость, упадок сил и апатия также характерны для онкозаболеваний, отмечают специалисты. При этом восстановить силы не получается даже после отдыха.

Помимо четырех основных признаков, врачи причислили к симптомам рака нарушения менструального цикла, боли в области таза, изменения в работе кишечника, трудности с глотанием и даже синяки, которые появляются на теле без видимых причин. Также консультации у специалиста требует изменение формы груди, потеря веса и ослабленный иммунитет с частыми инфекциями и приступами лихорадки.