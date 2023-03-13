Общество

Комету на фоне звезд запечатлел псковский астроном-любитель

Комету С/2020 V2 рядом со звездным скоплением NGC 752 в созвездии Андромеда удалось запечатлеть псковскому астроному-любителю Петру Митрофанову. Снимок он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

«К сожалению, из-за того, что поздно пришел на огород и едва дотащил монтировку (снег глубокий, шел больше часа до своего огорода, хотя обычно за 20 минут можно было дойти, через лес пройти не удалось, время только потерял, потом еще пришлось за монтировкой на телеге приезжать к остановке, ибо в конце уже совсем не мог тащить), в итоге начал съемку на 1,5 часа позже, чем можно было, и получилось отснять только 3 кадра, а затем накрыли облака, хоть вечер и обещал быть ясным по прогнозам», - рассказал историю создания снимка Петр Митрофанов.

Он добавил, что ближайшее прояснение, по предварительной информации, ожидается в четверг.