Общество

Количество осадков в Пскове зимой превысило норму на 50%

Количество осадков за период зимы в Пскове превысило норму на 50%. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Количество осадков за период зимы - с превышением нормы на 50%», – рассказала Тала Нещадимова.

Она уточнила, что погода в Псковской области продолжает оставаться неустойчивой.

«Сегодня ночью мы ждем выход очередного циклона, который несет осадки: ночью в виде снега, а днем уже в виде дождя. Затем два дня температуры и ночью, и днем будут положительными. С 16 марта ночные температуры вновь станут отрицательными, дневные – положительными, зато уже без осадков», – добавила Тала Нещадимова.