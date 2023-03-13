Общество

Большинство респондентов ПЛН готовы покинуть Псковскую область ради высокой зарплаты

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей готовы уехать из Псковской области ради высокого заработка. Это следует из опроса, в котором приняли участие 215 человек.

О готовности покинуть регион из-за более высокой зарплаты сообщили 43,26% участников опроса, 20,47% голосующих не были так категоричны и отметили, что этот серьезный шаг им необходимо было бы тщательно обдумать. 19,53% респондентов никогда бы не покинули Псковскую область, свой выбор они объясняют любовью к малой родине.

Отметим, что 6,05% проголосовавших также готовы покинуть регион ради высокооплачиваемой работы, но при этом они бы обязательно время от времени приезжали обратно. 3,26% голосующих заявили, что их вполне устраивает уровень их заработка в Псковской области.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Необходимо ли запрещать фото- и видеосъемку на школьных уроках?»