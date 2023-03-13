Общество

Праздничные мероприятия по случаю Дня работника уголовно-исполнительной системы прошли в Псковской области

Торжественные мероприятия в честь Дня работника уголовно-исполнительной системы состоялись во всех учреждениях, подведомственных УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Так, праздничный концерт для сотрудников и ветеранов СИЗО-2 прошёл в музыкальной школе города Великие Луки, а личный состав СИЗО-1 принимал приглашенных гостей и артистов Псковского педагогического комплекса на своей территории. Также в этот день молодые сотрудники, поступившие на службу в учреждения, принимали присягу.

Слова поздравлений прозвучали в адрес личного состава в ИК-2, ИК-4 и ИК-6. По традиции во всех учреждениях прошли церемонии награждения сотрудников за достижение высоких показателей в служебной деятельности. В исправительной колонии № 2 в завершение торжественной части с небольшой концертной программой выступил ансамбль Дома культуры «Юбилейный» города Острова.

В аппарате управления открыл мероприятие начальник УФСИН Алексей Емельянов, который зачитал поздравительный адрес директора ФСИН России Аркадия Гостева и от себя лично поздравил собравшихся с профессиональным праздником, отметив, что люди, которые несут службу в пенитенциарной системе, обладают такими качествами, как чувство долга, патриотизма, трудолюбие и ответственность. Он пожелал всем здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности.

Завершилось мероприятие вручением заслуженных наград.