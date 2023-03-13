Общество

Команда школы №10 стала чемпионом Пскова по брейн-рингу

Чемпионат города Пскова по брейн-рингу Astra Video среди образовательных учреждений состоялся 12 марта в КСК «Супер». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

В интеллектуальных соревнованиях приняли участие ученики из 8 школ: Псковского гуманитарного лицея, Псковского технического лицея, Псковского педагогического комплекса, Псковской инженерно-лингвистической гимназии и школ №2, №4, №10, №18.

В финал чемпионата вышли четыре школы – №10, №18, ПГЛ и ПТЛ. По итогам соревнований победителем чемпионата города Пскова по брейн-рингу 2022-2023 годов стала команда школы №10.

Турнир проводится в рамках реализации молодежной политики в городе Пскове с целью стимулирования интеллектуально-культурной деятельности и интеллектуального развития молодежи, расширения кругозора, коммуникабельности, умения действовать коллективно, принимать решения и брать на себя ответственность за сделанный выбор, повышения культурного уровня и творческой активности молодежи.

Организаторами соревнований выступают комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и творческая компания Astra Video.