Общество

Первые продуктовые наборы для нуждающихся получили пожилые псковичи

Малообеспеченные граждане старше 55 лет получили первые продуктовые наборы от благотворительного фонда «Долго и счастливо» в Пскове. Программа по предоставлению малоимущим пожилым людям дополнительной продуктовой помощи реализуется совместно с комитетом по социальной защите Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде.

Фото здесь и далее: благотворительный фонд «Долго и счастливо»

Ежемесячно один из 26 центров социального обслуживания Псковской области будет получать определенное количество продуктовых наборов, которые будут распределены среди наиболее нуждающихся пожилых людей. В продовольственные наборы входят самые необходимые продукты длительного хранения: несколько видов круп, каши, макароны, подсолнечное масло, мясные, рыбные и овощные консервы, чай, кофе.

«Это огромное подспорье для пенсионеров, живущих на маленькую пенсию, большая часть которой уходит на лекарства и коммунальные платежи. У многих пожилых людей нет никаких резервов, они существуют на грани выживания», - отметили в фонде.

Кроме того, фонд «Долго и счастливо» оказывает помощь пожилым людям в приобретении лекарств и средств реабилитации. «Помощь от фонда получили уже трое псковичей – слуховые аппараты и два набора необходимых медикаментов позволят подопечным хотя на некоторое время вычеркнуть эту статью расходов из своего невеликого бюджета», - рассказали в фонде и отметили, что помощь оказывают исключительно по официальным врачебным назначениям.

В настоящее время в фонд обратились еще двое псковичей, которым очень нужны медицинские препараты, которые они не могут получить бесплатно. Подробнее о них можно узнать на сайте организации.

Всех неравнодушных псковичей фонд «Долго и счастливо» приглашает принять участие в благотворительных акциях. Помочь можно следующим образом: