Общество

Учащиеся псковского СИЗО познакомились с творчеством автора гимна России

Классный час, посвященный 110-летию со дня рождения писателя и поэта, баснописца, автора текста гимна России Сергея Михалкова, прошел в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, в ходе «Разговора о важном» учащиеся познакомились с творческим наследием классика отечественной литературы, посмотрели видеофильм о жизненном пути писателя, а также прослушали произведения патриотической тематики, созданные военным корреспондентом Михалковым в годы Великой Отечественной войны.

«Произведения Сергея Михалкова известны всем. И очень приятно, что вы знаете его стихи, читаете их. Они наполнены добротой, юмором, поучительны, близки разным поколениям людей не только в нашей стране, но и за рубежом», - отметила педагог.

Завершилось мероприятие прослушиванием гимна России, над текстом которого трудился Сергей Михалков, и созданием тематического стенда в честь памятной юбилейной даты со дня рождения писателя.