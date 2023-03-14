Общество

Более 360 семей в Псковской области получают ежемесячные выплаты из маткапитала

В Псковской области 365 семей начали получать ежемесячную выплату из материнского капитала после вступления в силу изменений, которые расширили возможности распоряжения средствами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Как рассказала управляющий отделением Наталья Мельникова, с этого года еще больше родителей могут получать выплату из материнского капитала. «Теперь она предоставляется на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца. Раньше семьи могли направить маткапитал на эти цели только при появлении второго ребенка, при этом родители получали одну выплату, даже если в семье несколько детей до 3 лет. Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум ребенка, установленный в регионе проживания семьи на момент подачи заявления. В Псковской области он составляет 13920 рублей в месяц», - пояснила она.

Как и прежде, выплата назначается семьям со среднедушевым доходом менее двух прожиточных минимумов на человека без учета имущественной обеспеченности и занятости родителей. Таким образом, если в семье есть несколько детей до 3 лет, а при получении выплаты доходы семьи не превысили двух прожиточных минимумов, родители могут оформить еще одну выплату. Заявление при этом подается на каждого ребенка по отдельности.

Напомним, возможности использования материнского капитала были расширены вместе с введением единого пособия для семей с детьми. Причем родители могут одновременно получать и единое пособие, и выплату из маткапитала на одних и тех же детей.

Важно отметить, что при обращении семьи за единым пособием ежемесячная выплата за счет средств маткапитала, назначенная до 2023 года, будет прекращена. Для ее возобновления необходимо заново подать заявление через портал госуслуг или лично в клиентских службах Социального фонда, либо в МФЦ. Все остальные документы фонд запросит самостоятельно.

Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней. В случае не поступления межведомственных ответов на запросы, рассмотрение заявления может быть продлено в установленные действующим законодательством сроки до 20 рабочих дней, с момента поступления заявления. При положительном решении средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней.