Общество

Процедуру признания бойцов пропавшими без вести и погибшими упростят в России

Процедуру признания бойцов пропавшими без вести и погибшими упростят и значительно сократят по срокам. Об этом первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что соответствующие законопроекты рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму.

Андрей Турчак. Фото: пресс-служба Совета Федерации

«Вопрос очень болезненный, но крайне важный для семей, попавших в подобную ситуацию. Эту проблему мы обсуждали в ходе встреч с родными погибших ребят в регионах, и отразили вместе с законодательным решением в первом докладе президенту. В условиях боевых действий подтвердить гибель человека стандартным путем непросто. Длительная и запутанная бюрократическая процедура может надолго оставить семьи погибших бойцов без выплат и прочих положенных мер соцподдержки», - отметил Андрей Турчак.

Он пояснил, что по действующим правилам для подтверждения смерти без вести пропавшего военнослужащего надо ждать два года с момента окончания боевых действий.

«Теперь, чтобы боец был признан погибшим, достаточно будет заявления командира, видевшего его гибель. Если же прямых свидетелей этого нет, но человек пропал, признание его пропавшим без вести займет не более полугода. После получения статуса пропавшего без вести члены семьи смогут инициировать процедуру признания бойца погибшим через суд», - рассказал Андрей Турчак.

Новый регламент коснется всех подобных случаев, возникших после 24 февраля 2022 года. И распространится на военнослужащих (в том числе мобилизованных), пропавших без вести или погибших при исполнении воинского долга в зоне ведения СВО и приграничье.

«Рассчитываем, что Госдума рассмотрит эти законопроекты максимально оперативно», - заключил Андрей Турчак.