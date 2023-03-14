Процедуру признания бойцов пропавшими без вести и погибшими упростят в России

Процедуру признания бойцов пропавшими без вести и погибшими упростят и значительно сократят по срокам. Об этом первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что соответствующие законопроекты рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму.
Андрей Турчак. Фото: пресс-служба Совета Федерации
Он пояснил, что по действующим правилам для подтверждения смерти без вести пропавшего военнослужащего надо ждать два года с момента окончания боевых действий.
Новый регламент коснется всех подобных случаев, возникших после 24 февраля 2022 года. И распространится на военнослужащих (в том числе мобилизованных), пропавших без вести или погибших при исполнении воинского долга в зоне ведения СВО и приграничье.
«Рассчитываем, что Госдума рассмотрит эти законопроекты максимально оперативно», - заключил Андрей Турчак.