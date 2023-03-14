Общество

Определен подрядчик для капитального ремонта Пушкиногорской школы

Определен подрядчик для выполнения работ по капитальному ремонту помещений и инженерных коммуникаций здания средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина в Пушкинских Горах. Об этом глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Победителем аукциона по определению подрядчика на капитальный ремонт школы в рамках государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» стало ООО «Троянда» из Выборга.

«Сегодня в школе состоялась встреча с представителями подрядчика во главе с руководителем Владимиром Щукиным и инженером управления капитального строительства области Анной Семчук, в ходе которой обсудили основные вопросы проведения предстоящих ремонтных работ», – отметила Оксана Филиппова.

Стоимость работ составит 43 млн 141 тысячу 745 рублей.