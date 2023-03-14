Общество

Фотомарафон пройдет в рамках супер-сезона «Мисс и Миссис 2023» в Пскове

Фотомарафон пройдет в рамках супер-сезона «Мисс и Миссис 2023» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Супер-сезон "Мисс и Миссис 2023" — это не только красивые дефиле от победительниц и участниц категории "Топ" за 19-летнюю историю фестивалей "Мисс и Миссис Псков", но и площадка для новых ярких фото», - рассказали организаторы.

В рамках мероприятия, которое пройдет в особняке Лавриновского 19 марта, будут работать эксклюзивные фотолокации с официальными фотографами проектов. Все гости проекта также смогут принять участие в фотомарафоне от Татьяны Савраевой, Олега Голикова, Даниила Леонтьева, Дмитрия Самосудова и других.