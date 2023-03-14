Общество

Две высокотехнологичные нейрохирургические операции провели псковские врачи

Врачи Псковской областной клинической больницы провели две высокотехнологичные нейрохирургические операции, сообщает Telegram-канал Минздрава России.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Минздрава России

«У пациентов диагностировали перелом пятого грудного позвонка и острый остеомиелит. Такая травма является очень серьёзной и может привести к инвалидности. Остеомиелит у многих пациентов вызывает осложнения и трудно поддается лечению», - рассказали в Минздраве.

Для проведения операций был приглашён травматолог-ортопед, заведующий шестым хирургическим отделением Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России Денис Наумов.

Пациенту с переломом грудного позвонка провели декомпрессию позвоночного канала с сохранением задних структур. Он уже начал активно подниматься, мужчине предстоит долгий период реабилитации, заметили специалисты.

Второму пациенту выполнили первый этап хирургического лечения гнойно-воспалительного заболевания позвоночника. После успешной операции ему назначили антибактериальную терапию.