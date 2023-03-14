Общество

В Госдуме подготовят поправки, чтобы избежать ситуаций как в Wildberries

Представители маркетплейса Wildberries не пришли сегодня в Госдуму для обсуждения ситуации, связанной с массовым недовольством владельцем пунктов выдачи заказов (ПВЗ) новыми условиями работы и штрафами, при этом уже готовятся изменения в законодательство для недопущения повторения подобной ситуации в будущем, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«Мы пригласили представителей компании и пунктов выдачи. Компания Wildberries, к сожалению, не пришла», - сказал он.

Однако, по его словам, с представителями ПВЗ на совещании был достигнут ряд договоренностей. «Мы готовим изменения в действующее законодательство на предмет того, что нужно изменить, чтобы такие ситуации больше не повторялись. Просим наших юристов изучить правовую ситуацию и готовим в случае нарушения, если оно обнаружится, обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и в правоохранительные органы», - подчеркнул Гусев.

Кроме того, он отметил, что на следующем совещании 21 марта будет также выработан ряд мер, который может помочь в этой ситуации. «Мы приглашаем в гости и ждем компанию Wildberries, и уверены, что они откликнутся на наше приглашение. Мы верим, что это может быть решено переговорным процессом», - заключил Гусев. РИА Новости направило запрос в компанию, а также Минпромторг РФ.

Смотрите также Wildberries в Пскове: забастовка отменяется

Во вторник владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о «забастовках» и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, они продолжают свою работу штатно. В маркетплейсе также заявили, что не уверены в том, что присутствующие на самом деле являются партнерами, поскольку они не предоставили свои данные.