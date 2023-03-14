Общество

Четыре игровых разработчика представят Псковскую область в финале конкурса «Начни игру»

Четыре игровых разработчика представят Псковскую область в финале Всероссийского конкурса «Начни игру». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Ученица Псковской инженерно-лингвистической гимназии Олеся Губарева, сотрудник Детской художественной школы Пскова Наталья Захарова, обучающаяся центра образования «Псковский педагогический комплекс» Василиса Никитина и специалист центра образования детей «IT-куб» школы № 13 Великих Лук Дмитрий Левдиков поборются за победу в первом сезоне Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии «Начни игру» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Мероприятие пройдет в Республике Татарстан с 21 по 24 марта.

Порядка 300 разработчиков из 59 регионов России посетят Республику Татарстан для участия в мероприятиях финала Всероссийского конкурса «Начни игру». На протяжении четырех дней финалистам предстоит решать кейсы от партнеров проекта и защищать свои разработки перед инвесторами. Основные конкурсные события пройдут в одном из самых технологичных городов страны — в Иннополисе, а подведение итогов и оглашение победителей состоится в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма на территории знаковой для республики локации — Деревни универсиады.

Гостями мероприятия станут руководители органов исполнительной власти, представители топ-менеджмента компаний технологического сегмента РФ, а также руководители игровых студий и эксперты геймдев-индустрии.

Олеся Губарева и Василиса Никитина вошли в число лучших конкурсантов по направлению «Дизайн», в состав сильнейших участников направления «Программирование» попал Дмитрий Левдиков. За время конкурса участникам удалось решить сразу несколько кейсов от партнеров проекта.

Также в число финалистов вошла Наталья Захарова, принявшая участие в акселераторе игровых проектов конкурса «Начни игру» в составе команды Eudokia Games.

Всероссийский конкурс «Начни игру» поддержан наблюдательным советом АНО «Россия — страна возможностей» под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина. Проект является масштабной площадкой для развития у молодых людей компетенций и знаний в области разработки и управления игровыми проектами, а также реализации способной молодежи в профессиях индустрии игр.

В программу финала войдет большое пленарное заседание с участием первых лиц государства для обсуждения вектора кадрового развития игровой индустрии в России. Конкурсанты тем временем смогут встретиться с руководителями игровых студий в рамках дискуссии, чтобы получить советы по развитию молодых талантов в игровой индустрии и ответы на волнующие вопросы.

Партнеры проекта также не остались в стороне и подготовили для финалистов свои тематические зоны, в которых молодые люди смогут не только отдохнуть от решения задач, но и обменяться опытом с представителями компаний. Подробнее о проекте «Начни игру» — на сайте начниигру.рф