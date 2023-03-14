Общество

Псковичка Светлана Шумейко стала героиней программы Елены Малышевой «Жить здорово!»

Самая известная бабушка Псковской области — Mrs GrandMa Planet 2020 — Светлана Шумейко стала одной из героинь программы «Жить здорово!» с Еленой Малышевой, которая вышла на Первом канале сегодня, 15 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил организаторы конкурсов красоты в Псковской области.

Темой программы стала «Красота внешняя и внутренняя. Настроение». В рамках выделенного времени Светлана Шумейко рассказала о своем королевском пути, профессии, семье и увлечениях. Она появилась в студии под песню «Ах, какая женщина».

«Сразу после эфира Интернет взорвался, получаю много сообщений, откликов и приветов, приятно то, что меня знают и любят! Будем продолжать радовать и удивлять», – отметила псковичка.

Полную версию программы можно посмотреть по ссылке.

Светлана Шумейко принимает участие в суперсезоне «Мисс / Миссис 23», который состоится уже в это воскресенье в особняке Лавриновского в Пскове.