Общество

Псковские организации смогут сверить данные о налогооблагаемом транспорте

Во 2 квартале 2023 года УФНС России по Псковской области проведет массовый расчет транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество организаций (для объектов, налоговая база по которым определяется по кадастровой стоимости) за период 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС.

До этого времени юридические лица могут обратиться в налоговые органы по месту своего учета, чтобы сверить сведения о принадлежащих им налогооблагаемых транспортных средствах и объектах недвижимости.

В ведомстве напомнили, что организация ставится и снимается с учета в налоговом органе по месту нахождения принадлежащих ей транспортных средств и объектов недвижимости, включая земельные участки, на основании сведений, которые органы ГИБДД МВД России, Гостехнадзора, ГИМС МЧС России, Росморречфлота, Росавиации, Росреестра направляют в ФНС России.

Организация может получить выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) об объектах налогообложения, которые ей принадлежали в 2022 года.

Запрос на предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков можно подать в электронной форме (через ЛК, через портал Госуслуг) или на бумажном носителе (лично, по почте). Выписка предоставляется без взимания платы, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации запроса в налоговом органе.

Если, по мнению налогоплательщика, сведения ЕГРН в части характеристик объектов налогообложения необходимо актуализировать, налоговый орган направит межведомственный запрос в орган, который отвечает за ведение базовых государственных реестров, кадастров, регистров и т.п., содержащих первичные сведения о транспортных средствах или объектах недвижимости.

О результатах сверки и наличии оснований для изменения записей ЕГРН налогоплательщик будет проинформирован, а налоговым органом будут приняты меры по актуализации сведений ЕГРН.