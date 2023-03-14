Общество

Псковский губернатор привел в пример работу волонтеров Опочецкого района

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Опочке сегодня, 15 марта, посетил один из первых муниципальных Центров добровольчества. Его директор и по совместительству заведующая сектором по работе с молодежью Опочецкого районного центра культуры Светлана Григорьева рассказала, что благодаря Центру волонтерское движение среди молодежи района получило новый виток развития — и сейчас в муниципалитете более сотни активистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Кроме того, вырос интерес граждан к добровольческим проектам. Представители района — участники основных флагманских федеральных и региональных проектов. В прошлом году на базе Опочецкого Центра добровольчества прошел «ЭКОДвиж». Его итог — создание 11 экологических волонтерских отрядов, участниками которых стали более 150 человек. Проект реализован в рамках федеральной субсидии на реализацию практик поддержки и развития добровольчества «Регион добрых дел» регионального проекта «Социальная активность».

Глава района Юрий Ильин подчеркнул, что Центр добровольчества стал местом встречи молодежи, готовой реализовываться и развиваться в разных тематических направлениях: социальная помощь гражданам, экология, зоозащита, сохранение объектов культурного наследия и другие. Ежегодно в районе проводится муниципальный конкурс на звание лучшего волонтера.

В ходе визита губернатор пообщался с ребятами. Они рассказали, что приходят в Центр после уроков, и им очень нравится проводить время со своими единомышленниками. По их словам, одним из дополнительных плюсов добровольческой деятельности является возможность участия в форумах за пределами региона.

«Опочецкий район в части развития волонтерского движения — один из лучших в Псковской области. Ваша работа, успехи и достижения — пример другим муниципалитетам», — отметил Михаил Ведерников.

В Центре добровольчества в настоящее время развернут муниципальный штаб организации помощи мобилизованным и членам их семей. Здесь также оказывается и необходимая адресная поддержка.

Глава региона вместе с другими официальными лицами оценил, как организована работа муниципального штаба. Сейчас на его площадке идет сбор посылок мобилизованным из Опочецкого района. Школьники и студенты наполняли коробки продуктами и вещами, которые в первую очередь нужны бойцам. Перечень необходимых вещей согласован и с самими мобилизованными, и с их командованием. В каждую посылку ребята также вкладывали детские письма со словами поддержки. Часть юных волонтеров занималась созданием блиндажных свечей, которые потом отправятся в воинские подразделения.

В период с сентября прошлого года по февраль текущего года состоялось 8 отправок гуманитарной помощи для мобилизованных к месту службы. В посылки для солдат было вложено более 900 писем и открыток, рассказала губернатору руководитель Центра добровольчества Светлана Григорьева.

Глава района Юрий Ильин отметил, что на призыв помочь мобилизованным и их семьям откликнулись сотни неравнодушных жителей района, организации и предприятия, предприниматели, ветераны, представители правоохранительных органов.

Михаил Ведерников отметил, что поддержка участников СВО — важная работа, с которой Опочецкий район отлично справляется. Губернатор поблагодарил волонтеров за неравнодушие, правильную и активную жизненную позицию, а также вручил брендированные наборы одежды.

Вместе с губернатором муниципальный штаб организации помощи мобилизованным и членам их семей посетили председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, врио начальника управления общественных проектов и молодежной политики правительства региона Кристина Лунева, депутаты областного Собрания Игорь Дитрих и Виктор Антонов.