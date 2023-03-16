Группа инвалидов попросила установить пандус в офисе врача общей практики на Завеличье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная встретилась с инициативной группой инвалидов-колясочников, которые обратились с просьбой установить пандус или подъёмник в офисе врача общей практики на Коммунальной 81. На встрече присутствовала депутат Псковской городской Думы, председатель регионального отделения «Всероссийского общества инвалидов» Марина Борисенкова.
«Данный офис находится в крупном жилом районе Пскова и обслуживает большое количество населения, в том числе маломобильных граждан, для которых должна быть создана безбарьерная среда», - отметили в комитете.
Галина Неваленная выслушала пожелания инициативной группы. На месте сразу обсудили несколько вариантов решения, теперь предстоит заказ и проработка проекта городской поликлиникой, комитетом по здравоохранению Псковской области и администрацией города Пскова.