Общество

Группа инвалидов попросила установить пандус в офисе врача общей практики на Завеличье

Группа инвалидов попросила установить пандус в офисе врача общей практики на Завеличье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная встретилась с инициативной группой инвалидов-колясочников, которые обратились с просьбой установить пандус или подъёмник в офисе врача общей практики на Коммунальной 81. На встрече присутствовала депутат Псковской городской Думы, председатель регионального отделения «Всероссийского общества инвалидов» Марина Борисенкова.

«Данный офис находится в крупном жилом районе Пскова и обслуживает большое количество населения, в том числе маломобильных граждан, для которых должна быть создана безбарьерная среда», - отметили в комитете.

Галина Неваленная выслушала пожелания инициативной группы. На месте сразу обсудили несколько вариантов решения, теперь предстоит заказ и проработка проекта городской поликлиникой, комитетом по здравоохранению Псковской области и администрацией города Пскова.