Общество

Опросы великолучан планируют проводить в группе гордумы в Сети

Изменения в положение о порядке назначения и проведения опроса граждан готовятся внести в Великих Луках. Соответствующий вопрос депутаты Великолукской городской Думы рассмотрят в ходе очередной сессии 17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в представительном органе муниципального образования.

Согласно изменениям, которые депутатам предстоит согласовать в ходе сессии, жители Великих Лук теперь смогут голосовать за городские инициативы в группе Великолукской городской Думы в социальной сети «ВКонтакте». Также опросы продолжат проводить на официальном сайте муниципального образования.

Отметим, согласно положению, под опросом граждан понимается способ выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти. В опросе граждан имеют право участвовать жители Великих Лук, обладающие избирательным правом. В опросе по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители города или его части, в которой предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 16-летнего возраста.

Добавим, что на голосование могут выноситься самые разные вопросы, касающиеся жизни города. На данный момент инициативная группа в Великих Луках выступает с предложением установить бюст или памятник бывшему главе правительства СССР Иосифу Сталину. Авторы инициативы утверждают, что вождь многое сделал для развития промышленности в городе.

«Сталин многое сделал не только для Великих Лук, он сделал многое для всей страны, а раз это делалось по всей стране, значит, это делалось и в Великих Луках. Это строительство всего города, особенно в послевоенный период - под его руководством город развивался, креп, обустраивался, поэтому народ не против Сталина сегодня», - выразил мнение депутат Великолукскй гордумы от КПРФ Николай Чувайлов.

В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей он отметил, что Сталин, занимая пост верховного главнокомандующего, многое внес в Победу в Великой Отечественной войне, а Великие Луки - город с богатой военной историей, который также называют «Малым Сталинградом».

«Я к установке памятника или бюста, конечно, отношусь очень и очень положительно. И я думаю, это не только мое мнение, это мнение многих жителей города. К тому же, сегодня активно идет распространение информации о том, что Сталин в свое время был все-таки великим человеком», - резюмировал Николай Чувайлов.