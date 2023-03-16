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Общество

Более 60 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

16.03.2023 18:00|ПсковКомментариев: 0

Ещё 63 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 127 786. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Псковской области.

Выздоровели от заболевания за сутки 15 человек, всего от COVID-19 в регионе избавились 125 251 пациентов. Количество летальных случаев осталось неизменным – 1965.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам:

  • Псков - 42386/29
  • Великие Луки - 18336/3
  • Бежаницкий район - 1635/0
  • Великолукский район - 2881/1
  • Гдовский район - 2266/0
  • Дедовичский район - 3125/0
  • Дновский район - 1031/1
  • Красногородский район - 1149/0
  • Куньинский район - 1079/0
  • Локнянский район - 1231/0
  • Невельский район - 5723/0
  • Новоржевский район - 1369/0
  • Новосокольнический район - 3341/2
  • Опочецкий район - 3898/5
  • Островский район - 6140/6
  • Палкинский район - 1307/0
  • Печорский район - 3049/3
  • Плюсский район - 2005/0
  • Порховский район - 4622/0
  • Псковский район - 9824/2
  • Пустошкинский район - 1612/0
  • Пушкиногорский район - 1846/6
  • Пыталовский район - 1943/0
  • Себежский район - 3033/1
  • Стругокрасненский район - 2159/4
  • Усвятский район - 750/0
Теги: #статистика #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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