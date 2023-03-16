Общество

Более 60 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Ещё 63 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 127 786. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Псковской области.

Выздоровели от заболевания за сутки 15 человек, всего от COVID-19 в регионе избавились 125 251 пациентов. Количество летальных случаев осталось неизменным – 1965.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: