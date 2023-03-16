Более 60 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Ещё 63 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 127 786. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Псковской области.
Выздоровели от заболевания за сутки 15 человек, всего от COVID-19 в регионе избавились 125 251 пациентов. Количество летальных случаев осталось неизменным – 1965.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков - 42386/29
- Великие Луки - 18336/3
- Бежаницкий район - 1635/0
- Великолукский район - 2881/1
- Гдовский район - 2266/0
- Дедовичский район - 3125/0
- Дновский район - 1031/1
- Красногородский район - 1149/0
- Куньинский район - 1079/0
- Локнянский район - 1231/0
- Невельский район - 5723/0
- Новоржевский район - 1369/0
- Новосокольнический район - 3341/2
- Опочецкий район - 3898/5
- Островский район - 6140/6
- Палкинский район - 1307/0
- Печорский район - 3049/3
- Плюсский район - 2005/0
- Порховский район - 4622/0
- Псковский район - 9824/2
- Пустошкинский район - 1612/0
- Пушкиногорский район - 1846/6
- Пыталовский район - 1943/0
- Себежский район - 3033/1
- Стругокрасненский район - 2159/4
- Усвятский район - 750/0