Общество

Юных псковских экологов познакомили с технологией льняного производства

В Псковской детской экологической библиотеке «Радуга» в рамках эколого-просветительского проекта «По Печорской стороне: хутора и частные музеи Псковской области» прошла встреча читателей со специалистами из музея льна «Льняная губерния» города Печоры. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в Псковской городской библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

Ребята познакомились с Королевой Льна (Верой Фест), Льном Кудрявычем (Владимиром Москвиным) и Марьей-искусницей (Анной Королецкой). Они рассказали постоянным посетителям экологической библиотеки о том, что полезного можно изготовить из льна и конопли, и как люди окультурили эти растения.

Встреча началась с чтения сказки Ганса Христиана Андерсена «Лён». Заодно Владимир Москвин рассказал собравшимся про процесс обработки льна, а молодые люди потренировались быстро сворачивать большие льняные полотна, а также пробовали угадывать продолжения пословиц про лён.

Юные читатели библиотеки «Радуга» также поучаствовали в викторине, отвечая на вопросы про изделия из льна и получая за правильные ответы льняные ниточки. А поскольку им объяснили, что лён – культура очень щедрая, подростки могли делиться этими ниточками друг с другом.

В конце встречи они сплели из этих ниток по старинной технологии два пояса.