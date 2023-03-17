Общество

Депутаты согласовали проведение опросов великолучан в группе гордумы в Сети

Опросы жителей Великих Лук по городским инициативам начнут проводить в группе гордумы в социальной сети «ВКонтакте». Сегодня, 17 марта, депутаты согласовали проект соответствующего решения в ходе сессии городского парламента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в представительном органе муниципального образования.

Фото: Великолукская городская Дума / «ВКонтакте»

Согласно изменениям, жители Великих Лук теперь смогут голосовать за городские инициативы в группе Великолукской городской Думы в социальной сети «ВКонтакте», а также опросы продолжат проводить на официальном сайте муниципального образования.

Отметим, согласно положению, под опросом граждан понимается способ выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти. В опросе граждан имеют право участвовать жители Великих Лук, обладающие избирательным правом. В опросе по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители города или его части, в которой предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 16-летнего возраста.