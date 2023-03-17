Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Темой нового выпуска станет работа СМИ Псковской области с соцсетями.

Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудят, как бывшие «новые медиа» стали частью уже привычного медийного ландшафта, поговорят о продвижении личного Telegram-канала советника по СМИ Антона Сергеева в подконтрольных ему пабликах районных газет, о том, как районки отдали аудиторию в соцсетях «подслушкам», как «Жесть по-псковски» потеряла былые масштабы, отказавшись размещать ссылки на публикации новостных изданий, и как паблики органов власти и страницы их руководителей в соцсетях заменили «жалобную книгу» на сайте губернатора.

Также ведущие порассуждают о великолукском феномене, где ситуация в соцсетях отражает особый статус города внутри региона, и поделятся цифрами, показывающими, что по числу подписчиков в соцсетях Псковская Лента Новостей является лидером среди СМИ региона.

Трансляция завершена.