Общество

Красногородская школа задерживала выплаты работникам при увольнении

Красногородская средняя школа задерживала выплаты работникам при увольнении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура Красногородского района в рамках надзорной деятельности проверила исполнение требований трудового законодательства в Красногородской средней школе. Так, в 2022 году учреждение задерживало выплаты сумм, причитающихся работникам от работодателя при их увольнении. Данные выплаты должны производиться в день увольнения работника.

В связи с этим прокуратура района направила в адрес директора школы представление, которое рассмотрели и удовлетворили.

В настоящее время семи бывшим работникам Красногородской школы выплатили компенсацию за задержку необходимой при увольнении выплаты.