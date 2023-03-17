Общество

Назван самый невостребованный маршрут псковского аэропорта

Менее востребованным маршрутом международного аэропорта «Княгиня Ольга» остается маршрут в Казань, однако летом ожидается увеличение пассажиропотока на этом направлении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 17 марта, провел рабочее совещание с руководителем «Новапорт Холдинга» Сереем Рудаковым и гендиректором по Северо-Западному кластеру компании Александром Корытным по вопросу развития псковского аэропорта.

В первую очередь гендиректор аэропорта Артем Тарасов рассказал о текущей деятельности. Загрузка рейсов высокая практически по всем направлениям — Москва, Минеральные Воды, Сочи, Калининград. Менее востребованным остается маршрут в Казань, но повышение спроса на него прогнозируется в летний период.

Гендиректор окружного кластера «Новапорт Холдинга» Александр Корытный рассказал о планах по модернизации материально-технической базы аэропорта. Так, установлены две сплит-системы для создания комфортной температуры воздуха в здании. В скором времени они пройдут пуско-наладку.

«Аэропорту передан тягач. Мы ведем централизованную закупку трапов для нескольких аэропортов, два будут переданы в Псков», — отметил Александр Корытный.

В здании аэропорта скоро начнется переустройство внутреннего пространства для установки дополнительных стоек регистрации багажа и другого вспомогательного оборудования. Все согласования на это получены, работы планируется завершить в мае.

«В апреле мы предполагаем докапитализаровать предприятие. Все решения будут приняты, средства поступят, их можно будет пользовать», — акцентировал внимание Михаил Ведерников. Сергей Рудаков заметил, что эти средства пойдут на развитие аэропорта, в частности, на приобретение техники из сформированного плана на 2023–2025 годы.

Руководитель «Новапорт Холдинга» во время своего выступления отметил конструктивное взаимодействие и системность работы с правительством области. Он дал прогноз, что в текущем году пассажиропоток может составить в районе 150 тысяч человек.

В ходе совещания поднимали вопросы изменения технологии подготовки воздушных судов к вылету, проведения работ на территориях аэропорта, в том числе и прилегающих, планы на летний сезон и субсидирование маршрутов.

Отдельно Михаил Ведерников с Сергеем Рудаковым обсудили распространение информации о туристических возможностях Псковской области в преддверии летнего сезона. Руководитель «Новапорт Холдинга» отметил, что буклеты с достопримечательностями региона активно распространяются силами компании. Прорабатывается вопрос организации совместной работы нескольких крупных организаций с турбизнесом региона. Предполагается в скором времени провести установочное совещание.

«Мы готовы организовать такую встречу. Лично заинтересован в развитии турпотенциала региона, чтобы крупные операторы были заинтересованы в работе с Псковской областью и с местным туристическим бизнесом», — сказал губернатор.