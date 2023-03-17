Общество

Ещё 65 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки

Ещё 65 человек заразились COVID-19 в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии было 127 922.

За сутки от заболевания избавились 43 человека, всего выздоровевших пациентов 125 327.

Число летальных случаев осталось неизменным – 1965.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: