Ещё 65 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки

Ещё 65 человек заразились COVID-19 в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии было 127 922.
За сутки от заболевания избавились 43 человека, всего выздоровевших пациентов 125 327.
Число летальных случаев осталось неизменным – 1965.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков –42462/31
- Великие Луки –18337/0
- Бежаницкий район –1637/0
- Великолукский район –2881/0
- Гдовский район –2266/0
- Дедовичский район –3125/0
- Дновский район –1031/0
- Красногородский район –1149/0
- Куньинский район –1079/0
- Локнянский район –1232/0
- Невельский район –5725/0
- Новоржевский район –1369/0
- Новосокольнический район –3342/1
- Опочецкий район –3899/0
- Островский район –6142/0
- Палкинский район –1310/0
- Печорский район –3051/1
- Плюсский район –2006/1
- Порховский район –4628/4
- Псковский район –9835/6
- Пустошкинский район –1614/1
- Пушкиногорский район –1867/19
- Пыталовский район –1943/0
- Себежский район –3034/0
- Струго-Красненский район –2162/1
- Усвятский район –750/0
- Иногородние (с 30.12.2020) –46