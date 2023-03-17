Общество

Что делать при задержке зарплаты, рассказали псковичам

Согласно трудовому законодательству, в России работодатель обязуется выплачивать зарплату сотрудникам не реже, чем дважды в месяц, напомнил руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

Он отметил, что во внутреннем распорядке организации руководитель определяет даты выплаты частей зарплаты. Если сотрудники еë не получают в указанный день, то организация нарушает нормы ТК РФ. В таком случае руководитель компании должен дополнительно сделать финансовую компенсацию работнику.

Закон не предусматривает возможности для работодателя задержать выплату заработной платы в принципе. Поэтому задержка заработной платы недопустима вообще.

«Размер компенсации - не ниже одной 150действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно», – пояснил эксперт.

В случае нарушения работодателем сроков выплаты заработной платы у работника есть несколько вариантов действий: