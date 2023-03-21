Общество

Ввоз партии мицелия грибов на территорию РФ запретили в Псковской области

Ввоз 19,5 тонн мицелия грибов на территорию РФ запретили на складе временного хранения в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партия мицелия следовала из Венгрии в адрес компании, занимающейся выращиванием грибов и трюфелей в Калужской области. В ходе документарного контроля сотрудник ведомства установил, что графа фитосанитарного сертификата «Заявленный пункт ввоза» была не заполнена, в связи с чем ввоз мицелия грибов на территорию Российской Федерации запрещён.

«Мицелий представляет собой корневидную структуру гриба, состоящую из массы ветвящихся нитевидных гифов. Грибковые колонии, состоящие из мицелия, встречаются в почве и на многих других субстратах. Через мицелий гриб поглощает питательные вещества из окружающей среды», - пояснили в Россельхознадзоре.