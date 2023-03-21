Общество

Искусственный интеллект начал ставить россиянам предварительные диагнозы

Искусственный интеллект уже есть в поликлиниках и больницах 15 регионов. Он ставит предварительные диагнозы, определяет возможность развития заболеваний по электронной карте, а на снимках подсвечивает области с возможными патологиями, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».

Чтобы сэкономить время врачей, в клиниках также используют голосовые помощники: они ведут запись вместо колл-центров, преобразовывают наблюдения доктора в текст медзаключения и даже присматривают за пациентами в реанимации. Так, если человек пытается встать с кровати, медсестра получит об этом сигнал.

Сейчас Росздравнадзор зарегистрировал более 20 изделий, созданных на базе ИИ, — врачи уже применяют их для диагностики пациентов. В ближайшее время такие разработки планируют внедрить в свою практику ещё 34% российских организаций в сфере здравоохранения.

Развивать это направление помогает нацпроект «‎Цифровая экономика», благодаря ему создатели ИИ-решений могут рассчитывать на господдержку.