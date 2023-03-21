Общество

Оперативно-профилактическая операция «Быт» стартует в Псковской области

Оперативно-профилактическая операция «Быт» началась в Псковской области. В ее рамках полиция во взаимодействии с региональным управлением ФСИН России и другими заинтересованными ведомствами реализует комплекс мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

Цель операции – выявление преступлений и правонарушений, предупреждение тяжких преступлений против личности, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений, а также установление граждан, проживающих без регистрации и не имеющих определенного места жительства.

«Участковыми уполномоченными и представителями других полицейских служб будет осуществляться контроль за поведением лиц, состоящих на профилактических учетах в территориальных ОМВД России. Предстоит проверить условия и законность хранения огнестрельного оружия по месту жительства владельцев, в отношении которых имеются сведения о совершении ими правонарушений в быту. Особого внимания к себе требуют несовершеннолетние правонарушители, неблагополучные семьи. В ходе операции будут отрабатываться жилища притонного характера, а также приниматься меры по выявлению наркопритонов», - рассказали в УМВД.