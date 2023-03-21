Общество

Выход на лед Чудского озера запретили в Гдовском районе

Выход на лед Чудского и Тёплого озер запретили в Гдовском районе с 21 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

«В соответствии со сложившейся гидрометеорологической обстановкой, перепадами температур воздуха и нестабильным ледообразованием на водных объектах на территории Гдовского района, сложилась опасная обстановка с высокой вероятностью возникновения происшествий, обусловленных провалом людей и техники под лёд и отрывом припайного льда с рыбаками и любителями», — говорится в постановлении.

Напомним, на территории Псковского района также действует запрет выхода на лед.