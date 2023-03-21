Общество

Государство должно внести изменения в систему воспитания детей – Наталия Соколова

Государство должно внести изменения в систему воспитания детей в России. Такое мнение в программе «Кузница» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) озвучила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

«Должна быть выстроена четкая государственная модель. В принципе, о системных изменениях, которые требуются нашей стане, говорится в стратегии развития воспитания до 2025 года - о том, что частичными изменениями образовательных и воспитательных программ внутри образовательных учреждений не обойтись, требуются системные изменения внутри государства», - сказала Наталия Соколова.

При этом она подчеркнула, что воспитание, в первую очередь, реализуется внутри семьи, а государство и всевозможные организации при этом выступают помощниками, участвуя в воспитании через государственные институты различных уровней.

Изменения в систему воспитания в детсадах и школах, по мнению Наталии Соколовой, должно внести государство. В качестве примера она привела ситуацию в СССР, где воспитывали конкретные черты личности – «патриотизм, способность трудиться, воспитывать детей, образовываться и самосовершенствоваться, чтобы быть полезным гражданином для своей страны».