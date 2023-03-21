Общество

Искусственный интеллект интегрируют в систему здравоохранения Псковской области

Искусственный интеллект интегрируют в систему здравоохранения Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

В 2023 году в Псковской области, в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», планируется интегрировать медицинскую информационную систему с интеллектуальным помощником - системой поддержки принятия врачебных решений (СППВР) по профилю «сердечно-сосудистые заболевания».

Сервис СППВР предназначен для подбора терапии на основании клинических рекомендаций у пациентов в хронической стадии имеющейся сердечно-сосудистой патологии. На основании имеющихся записей о состоянии здоровья пациентов в медицинской системе сервис автоматически выявит наиболее значимые факторы риска, абсолютные и относительные противопоказания заданных пациентов, а также предоставит возможные варианты лечения основываясь на текущих клинических рекомендациях.

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С помощью цифровой модели, программа выполнит расчеты эффективности и безопасности доступных препаратов или интервенционного лечения в сравнении друг с другом исходя из выявленных особенностей рассматриваемого пациента. Цифровая модель создана на базах данных из проведенных многоцентровых рандомизированных клинических исследований.