Общество

Псковские приставы вошли в тройку лучших территориальных органов России

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области заняло 3-е место в смотре-конкурсе на звание «Лучший территориальный орган Федеральной службы судебных приставов». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Итоги работы территориальных органов Федеральной службы судебных приставов за 2022 год подвели в Москве. Рейтинг эффективности и результативности включал 52 показателя.

Почётный диплом 3-й степени главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников получил из рук директора ФССП России Дмитрия Аристова.

Отметим, что псковские приставы второй год подряд входят в тройку лучших по стране в своей группе.