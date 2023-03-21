Общество

Бесплатно пройти флюорографическое обследование приглашают жителей и гостей Пскова

Псковское региональное отделение Российского Красного Креста и противотуберкулезный диспансер Псковской области приглашают жителей и гостей Пскова 23 и 24 марта с 9.00 до 12.00 пройти бесплатное флюорографическое обследование. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы против туберкулеза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Флюорографическое обследование организуют на территории противотуберкулезного диспансера в Пскове по адресу: улица Красноармейская, дом 16.

Первых 150 посетителей ожидает подарок, предоставленный организацией «Ивица».