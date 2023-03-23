Общество

Дмитрий Быстров о реализации национальных проектов в Островском районе

О том, как качественная реализация федеральных, национальных и региональных программ и проектов вывела Островский район на лидирующие позиции среди муниципалитетов Псковской области, а также о планах района на текущий год рассказали глава Островского района Дмитрий Быстров и его заместитель Анна Николаева в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Нацпроекты и госпрограммы, в которых участвовал Островский район в минувшем году, имеют совершенно конкретное и зримое для островичей воплощение», – рассказывает заместитель главы муниципалитета Анна Николаева. Именно она с недавних пор курирует реализацию всех инфраструктурных проектов. Эта работа приобрела такой масштаб, что в структуру организации района внесли изменения и выделили отдельное направление. Список воплощенных проектов большой, а планов на текущий год не меньше.

– Каких результатов позволила добиться реализация нацпроектов и госпрограмм, в которых принимал участие Островский район в 2022 году?

Анна Николаева: Реализация нацпроектов в прошлом году для Островского района позволила построить новый многоквартирный дом и расселить 12 аварийных домов в рамках реализации программы «Жилье и городская среда». Обустроить три общественных территории, о которых давно просили жители. Это стадион в Острове-2. Начать благоустраивать Детский пак и реализовать благоустройство сквера Клары Назаровой в рамках проектов конкурсного отбора Минстроя «Лучший проект формирования комфортной городской среды». Позволила открыть новый автобусный маршрут для подвоза детей в рамках реализации проекта «Безопасные качественные дороги». Для нас это очень значимо.

– Какие планы по национальным проектам и госпрограммам на этот год?

Анна Николаева: В этом году планов еще больше. Продолжаем дорожную деятельность: в этом году ремонтируем дороги в центре города, которые имеют наибольшую проходимость. Это улица Карла Маркса и улица Калинина. Строим еще один многоквартирный жилой дом на 102 квартиры. Рядом строим Центр культурного развития со зрительным залом на 140 мест и помещениями для кружковой деятельности. Реализуем благоустройство двух общественных территорий. Продолжаем работы по ремонту образовательных учреждений, это школа № 7. Делаем капитальный ремонт спортзалов в образовательных учреждений в школе № 7 и школе № 1.

Для того, чтобы своевременно и грамотно готовить необходимую документацию, затем отчитываться за проекты, а при необходимости воздействовать на подрядчиков в юридическом поле, в администрации Островского района большое внимание уделяют подготовке и переподготовке ответственных специалистов: отделов ЖКХ, строительства, экономического отдела. Сотрудники постоянно участвуют в профильных семинарах и программах подготовки. Также в администрации перестроили систему планирования: теперь заглядывают за горизонт двух, трех, а то и пяти лет. Глава муниципалитета Дмитрий Быстров анализирует успехи с точки зрения экономики и мультипликативного эффекта для всего района.

Дмитрий Быстров: Эти инструменты позволили увеличить расходную часть бюджета. Если вспомнить 2016 и 2017 год, когда расходная часть была 350-400 миллионов, то бюджет 2023 года уже перевалил за 1 миллиард рублей и, я думаю, будет стремиться дальше. Рано говорить о каких-то цифрах, но как минимум 1 миллиард 300 тысяч рублей на текущую дату, мы понимаем, что у нас бюджет есть. Увеличение очевидно. Соответственно, участие в программах и национальных проектах позволяет все по возможности укрепить, развить, отремонтировать, создать новую инфраструктуру. Это, во первых, средства, которые вкладываются в территорию, в Островский район и учреждения. Если здание становится отремонтированным это, конечно, снижение эксплуатационных расходов, снижение расходов на жилищно-коммунальные ресурсы и, как следствие, экономия. Таким образом, улучшение материально-технической базы наших учреждений, вне зависимости от профиля, это, как следствие, экономия и возможность для другого развития: качественного, программного, функционального. Это и Дома культуры, это и стадионы, и отремонтированные школы. Не стоит забывать и про мультипликативный эффект, когда деньги остаются в объектах на территории. Здесь тоже работают люди, работают компании. Какие-то компании местные, островские, какие-то региональные.

Люди, которые заняты в стройке, капремонте, обслуживании и другой деятельности, получают заработную плату, кормят семьи, платят налоги. «Поэтому локомотив федеральных и региональных программ, а также национальных проектов уверенно тянет за собой возможность для муниципалитета получить развитие», - подчеркивает глава Островского района Дмитрий Быстров.

Беседовала Любовь Кузнецова