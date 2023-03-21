Общество

«Акваполис» вручил подарки участницам супер-сезона «Мисс и Миссис Псков»

Аквапарк «Акваполис» вручил подарки участницам супер-сезона «Мисс и Миссис Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса красоты.

Фото здесь и далее: Дмитрий Самосудов

В рамках первого мероприятия из серии супер-сезона «Мисс и Миссис Псков» аквапарк «Акваполис» приготовил для всех участниц подарки — билеты на посещение аквапарка.

«Понимая, что участницы — это прежде всего жены, мамы, коллеги, и иногда им просто не хватает времени на себя — аквапарк пригласил участниц отдохнуть от суеты и побыть вдали от проблем и забот, ведь аквапарк — это отличное место для семейного отдыха и релакса!» – рассказали организаторы.