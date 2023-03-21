Общество

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга с главврачом Псковской детской областной больницы

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга с главным врачом Псковской детской областной клинической больницы Анной Митюшкиной, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Она расскажет о главных итогах работы учреждения в прошлом году, о кадровой ситуации и поделится планами.

На пост главврача детской областной больницы Анна Митюшкина была назначена в октябре прошлого года. Какие изменения в больнице планировались с ее приходом и что уже удалось сделать? Сколько маленьких пациентов больница обслужила в прошлом году и с начала года? Какова структура и динамика детских заболеваний? Хватает ли в Псковской области педиатров?