Общество

Псковский врач заявила об опасности популярной детской игрушки

Маленькие дети часто заглатывают магнитные шарики из детских конструкторов. Об этом главный врач Псковской детской областной клинической больницы Анна Митюшкина сообщила в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«К сожалению, дети с инородными телами в организме поступают. Зачастую это магнитные шарики из конструкторов, их дети часто заглатывают, и даже в присутствии родителей», - рассказала Анна Митюшкина.

Специалист отметила, что такие шарики примагничиваются внутри кишечника, что может вызвать, в частности, перитонит.

Также она рассказала о случае, когда ребенок проглотил шариковую ручку. Достать ее из организма удалось путем хирургического вмешательства.