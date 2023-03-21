Общество

Число отравлений детей алкоголем стабильно увеличивается в Псковской области

Число отравлений детей алкоголем стабильно увеличивается в Псковской области. Об этом главный врач Псковской детской областной клинической больницы Анна Митюшкина сообщила в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«За прошлый год с алкогольным отравлением у нас было 10 человек, и из года в год это количество увеличивается», - сказала Анна Митюшкина.

По ее словам, злоупотреблять алкоголем начинают подростки в возрасте от 12 лет.

Диагнозов по отравлению наркотическими средствами в Псковской детской областной клинической больнице не ставят – пациентов с подозрением на такое отравление направляют в профильное лечебное учреждение.