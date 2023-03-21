Общество

Сергей Вострецов: В ближайшее время может организоваться профсоюз работников пунктов выдачи

В скором времени может образоваться профсоюз работников пунктов выдачи. Об этом сообщил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Когда началась пандемия, у нас появилось огромное количество курьеров. Зарплаты достаточно приличные стали. Там очень быстро они мобилизовались в профсоюз. Я думаю, что в ближайшее время – на нас уже тоже выходили ребята – мы поможем организоваться и по Wildberries. Но надо делать, чтобы это было не стихийно. Сейчас ситуация непростая и очень многие процессы пытаются политизировать. То же самое было и с профсоюзом курьеров. Начинают решать не вопросы экономического характера, а политические», - сказал Сергей Вострецов и отметил, что профсоюз курьеров насчитывает 11 тысяч человек.

Глава объединения отметил, что если у сотрудников Wildberries есть проблемы с работодателями, и они хотят их решить, то объединение готово помочь им организоваться в профсоюз и юридически грамотно оформить требования.

«И не просто оформить, а решить вопрос с работодателем. В судах мы выигрываем 95% дел. У нас досудебная практика очень большая. Мы все финансово-экономические вопросы решаем с работодателям. И работодателю это удобно, когда не 100 людей одновременно, а кто-то один сформулирует мнение и проблему, и тогда уже можно и пути решения найти», - продолжил он.

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Как уточнил Сергей Вострецов, к нему обращались представители пунктов Санкт-Петербурга. С ними ведется работа.

«Возможно, в ближайшее время и будет такой профсоюз, который будет представлять именно пункты выдачи. Не только для Wildberries, для всех интернет-площадок, которые имеют свои пункты. Нужно делать это централизованно. Мы ни за кем не бегаем. Но когда существует проблема, никому не отказываем, помогаем юридически организоваться и помогаем провести переговоры с работодателем», - подчеркнул собеседник ПЛН.