Общество

Ограничения на 80 млн рублей сняли с пяти счетов завода «Евро-Керамика Печоры»

Обеспечительные меры сняли со счетов ООО «Евро-Керамика Печоры», расположенных в пяти банковских учреждениях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура области 21 марта в Арбитражном суде Псковской области приняла участие в рассмотрении ходатайства администрации Печорского района, вступившей в судебный процесс в качестве третьего лица, о снятии обеспечительных мер со счетов ООО «Евро-Керамика Печоры», расположенных в пяти банковских учреждениях.

«Обеспечительные меры исключают факт нормального функционирования предприятия, на котором трудовую деятельность осуществляет более 800 человек, что может повлечь невыплату заработной платы, рост социальной напряженности и преступности», - отметили в прокуратуре.

В ведомстве также отметили, на территории ООО «Евро-Керамика Печоры» расположена котельная, которая участвует в производственной деятельности предприятия, в том числе обеспечивает тепловой энергией 11 жителей пяти частных домов на улице Головино в Печорах.

В связи с изложенными обстоятельствами прокуратура ориентировала суд на необходимость частичного удовлетворения ходатайства органа местного самоуправления. Учитывая позицию прокуратуры, суд принял решение о частичном снятии обеспечительных мер с пяти банковских счетов предприятия для осуществления расчетов по газо, тепло- и водоснабжению.

Для обеспечения текущей деятельности ООО «Евро-Керамика Печоры» с вышеуказанных счетов сняты ограничения на сумму в размере 80 млн рублей.