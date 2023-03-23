Общество

Себежане могут бесплатно доехать до больниц и поликлиник Великих Лук на медицинском автобусе

Жители Себежского района могут бесплатно доехать до больниц и поликлиник Великих Лук на медицинском автобусе, начиная с 23 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале «ГТРК Псков».

Он будет курсировать по маршруту Себеж - Идрица - Великие Луки и обратно.

Отправление каждый четверг в 6:30 от районной больницы. Из Великих Лук автобус выезжает в 15:00 от дома №10 на улице Больничной.

Бесплатно воспользоваться транспортом смогут и родственники пациентов, которые находятся в медучреждениях Великих Лук на лечении.